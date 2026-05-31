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Barrio residencial Appartement au centre ville a louer jerusalem

Jerusalén, Israel
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$15,000
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ID: 37714
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 31/5/26

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  • País
    Israel
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    Distrito de Jerusalén
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    Jerusalem Subdistrict
  • Ciudad
    Jerusalén

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Hamaalot – Centro Pequeña calle central en el corazón del centro de la ciudad Apartamento en la 3a planta de 5 Ascensor No hay aparcamiento 4 m2 balcón 4 piezas – 120 m2 3 aseos 2 baños Totalmente amueblado de alto standing Aire acondicionado independiente en cada habitación Calefacción terrestre

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Jerusalén, Israel
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