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Barrio residencial A vendre appartement 3 pieces neuf avec balcon et parking

Tel-Aviv, Israel
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$1,70M
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ID: 37588
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 31/5/26

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  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Tel-Aviv
  • Barrio
    Subdistrito de Tel Aviv
  • Ciudad
    Tel-Aviv
  • Dirección
    Basel, 34

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Venta – Nuevo apartamento de 3 habitaciones con balcón y parking En un nuevo edificio recién entregado (hace un mes), descubra esta magnífica fachada de 3 habitaciones, situada en el segundo piso, ofreciendo servicios modernos y una comodidad óptima. Con una superficie de 80 m2, completo con un balcón de 11 m2, el apartamento se baña en luz gracias a su exposición orientada al sur. Los volúmenes son armoniosos y perfectamente arreglados, ideales para una vida diaria agradable. Incluye: Una luminosa sala de estar que abre al balcón Dos dormitorios, incluyendo una habitación segura (Mamad) Un gran baño equipado con bañera Acabados modernos y limpios Aparcamiento privado en el sótano Una propiedad llave en mano, rara en el mercado, perfecta para una residencia principal o una inversión de calidad.

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