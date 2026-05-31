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Barrio residencial A vendre appartement renove 3 pieces dans immeuble neuf rue lilienblum tel aviv yafo

Tel-Aviv, Israel
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$1,99M
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ID: 37685
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 31/5/26

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  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Tel-Aviv
  • Barrio
    Subdistrito de Tel Aviv
  • Ciudad
    Tel-Aviv
  • Dirección
    Lilienblum, 46

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En un nuevo edificio, Lilienblum Street, cerca de Neve Tzedek, Rothschild Boulevard y Nahalat Binyamin. Apartamento 3 habitaciones, 72 m2. Balcón frontal con vista abierta. • Luminoso apartamento, bien organizado • Espaciosa sala de estar abierta al exterior • Acabados modernos y limpios • Mamad (habitación segura) • Aparcamiento privado clásico • Cave Precio de venta: 5.600.000

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Tel-Aviv, Israel
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