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Barrio residencial Nouveau programme a ashdod dans le nouveau quartier shimon peres conditions de paiements hyper attractives

Asdod, Israel
de
$1,11M
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ID: 37893
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 31/5/26

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  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito Meridional
  • Barrio
    Subdistrito de Ascalón
  • Ciudad
    Asdod
  • Dirección
    Sderot Altalena

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Estamos encantados de presentar su futuro apartamento, situado en el nuevo barrio de Shimon Peres en Ashdod. Ofertas especiales & condiciones de pago : Apartamentos de 4 habitaciones Superficie: 122 m2 de superficie + 14 m2 de terraza Precio desde 3 140 000 Apartamentos 5 habitaciones Superficie: 131 m2 salón + 14 m2 de terraza Precio desde 3 400 000 Condiciones de pago: 7% en firma 8% al comienzo del trabajo 85% en entrega ¡Sin indización! Precio fijado hoy para la entrega en 5 años! Características técnicas – Apartamentos 4 a 5 habitaciones Construcción: Construcción verde según 5281 Fachada de piedra natural o Porcellanosa Aislamiento térmico y acústico Alta altura de techo en zonas comunes Ascensor inteligente con iluminación de diseño Intercomunicador de vídeo con pantalla de color Amplio hall de entrada, sala técnica y sala de bicicletas Preinstalación para aire acondicionado ductible Puerta blindada a la entrada, puertas interiores de alta gama Sistema eléctrico inteligente Espacio de almacenamiento privado para cada unidad Interior de apartamentos: Arquitectura contemporánea y luminosa Porcellanosa de alta gama (100x100 / 80x80 cm) Balcón espacioso con barandillas de cristal de diseño Preparación para Jacuzzi y cocina exterior en balcón (dependiendo del modelo) TV y tomas RJ45 en todas las habitaciones Persianas eléctricas con interruptores de diseño Aire acondicionado ductible preinstalado 3x25A electricidad en tres fases Baños & instalaciones sanitarias : Azulejos modernos en todas las partes del agua Mobiliario colgante + espejo en la suite parental Doble lavabo en el baño de niños (dependiendo del apartamento) WC suspendido en todos los baños Aeradores instalados en cada baño Cocina: Cocina de alta gama con isla central Fregadero incorporado con toque de diseño Ubicación para lavavajillas, horno y nevera doble Cuarzo o encimera de granito Gran almacenamiento Preparación para estación de carga eléctrica para coche Ashdod es una ciudad en expansión con alto potencial de desarrollo. Shimon Peres incluirá: Alrededor de 3.600 nuevas unidades de vivienda Zonas comerciales dinámicas Instituciones públicas modernas Grandes espacios verdes para una calidad de vida óptima Este desarrollo creará nuevos empleos y atenderá la creciente demanda de vivienda. Una ubicación estratégica: Cerca del campus universitario, High Tech Park y la estación, este proyecto inmobiliario ofrece un ambiente de vida moderno, dinámico y conectado.

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