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Barrio residencial Residence boutique a mekor haim 4 pieces dexception avec terrasse amp prestations luxe

Jerusalén, Israel
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ID: 37787
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 31/5/26

Localización

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  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Jerusalén
  • Barrio
    Jerusalem Subdistrict
  • Ciudad
    Jerusalén
  • Dirección
    Avital, 15

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En la zona buscada de Mekor Haim, cerca de Baka, a pocos minutos del centro comercial Hadar, a pocos pasos del paseo del parque HaMesila y frente a las tiendas y supermercados de Talpiot. En un nuevo edificio boutique con prestigiosos vestíbulos y ascensores Shabat. Hermoso apartamento de 4 habitaciones de 111 m2, con 11 m2 de terraza. Una joya real que ofrece servicios de alta gama: • Cocina separada y totalmente equipada • Sala fuerte (Mamad) • Suite principal con baño privado • Baño adicional • Calefacción terrestre • Aire acondicionado VRF individual en cada habitación • Smart Home System • Aparcamiento subterráneo privado • Cave Entrada a principios de abril

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Jerusalén, Israel
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