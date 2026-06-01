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Barrio residencial Nouveau quartier de netivot ramot yoram

Netivot, Israel
de
$480,600
1/6/26
$480,600
31/5/26
$479,250
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3
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ID: 37150
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 1/6/26

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  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito Meridional
  • Barrio
    Beersheba Subdistrict
  • Ciudad
    Netivot
  • Dirección
    Sderot Jerusalem, 54

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En el nuevo barrio de Netivot, el distrito de Ramot Yoram en expansión, adyacente al distrito de Neve Sharone. Inversión pura. Gran variedad de apartamentos de 3 habitaciones a ático con jardín en planta baja. Entrega en 2 años con garantía bancaria.

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