  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Tel-Aviv
  4. Barrio residencial Magnifique 4 pieces renove avec ascenseur parking

Barrio residencial Magnifique 4 pieces renove avec ascenseur parking

Tel-Aviv, Israel
de
$1,66M
;
4
Dejar una solicitud
ID: 37514
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 31/5/26

Localización

Mostrar en el mapa
  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Tel-Aviv
  • Barrio
    Subdistrito de Tel Aviv
  • Ciudad
    Tel-Aviv
  • Dirección
    HaYarkon, 18

Sobre el complejo

Transferir
Mostrar original
Français Français
El apartamento está en rojo. 50m de la playa y Royal Beach Hotel. Ascensor directamente en el apartamento. Equipado y amueblado.

Localización en el mapa

Tel-Aviv, Israel
Cuidado de la salud
Tiendas de comestibles
Alimentación
Ocio

Calculadora hipotecaria

Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual. Devuélvelo
Tipo de interés
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Tipo de interés
Importe del préstamo
{{ mortgageAmount }} USD
Importe del préstamo
Fecha límite
{{ loanPeriodValue | pluralize("año", "años") }}
Fecha límite
Pago mensual
{{ paymentPerMonth }} USD
Pago mensual
Complejos similares
Barrio residencial Centre ville raanana immeuble recent duplex vue degagee
Ra'anana, Israel
de
$5,39M
Barrio residencial Projet neuf le petit neuilly de tel aviv
Givatayim, Israel
de
$5,85M
Barrio residencial Projet ben yehuda 192
Tel-Aviv, Israel
de
$3,80M
Barrio residencial A vendre tel aviv 3 piEces rue ben yehuda
Tel-Aviv, Israel
de
$2,20M
Barrio residencial ExclusivitE meier tower A vendre appartement de luxe boulevard rothschild
Tel-Aviv, Israel
de
$2,40M
Está viendo
Barrio residencial Magnifique 4 pieces renove avec ascenseur parking
Tel-Aviv, Israel
de
$1,66M
Pregunte lo que quiera
Deje su consulta
¡Gracias! Su solicitud ha sido aceptada
Tengo interés en la propiedad de su anuncio. Deseo más información sobre el inmueble. ¿Cuales las condiciones de compra para extranjeros? Me gustaría visitar un apartamento/casa. Me gustaría que me informaran del precio total (incluidos impuestos, gastos de agencia, etc.). ¿Es posible comprar a crédito/hipoteca?
Volver a Dejar una solicitud
Otros complejos
Barrio residencial Projet neuf givat chmouel
Barrio residencial Projet neuf givat chmouel
Barrio residencial Projet neuf givat chmouel
Barrio residencial Projet neuf givat chmouel
Barrio residencial Projet neuf givat chmouel
Mostrar todo Barrio residencial Projet neuf givat chmouel
Barrio residencial Projet neuf givat chmouel
Givat Shmuel, Israel
de
$4,35M
Givat Shmouel Project – The Little Neuilly of Tel Aviv Mordecai Khayat presenta un proyecto excepcional, situado en uno de los barrios más populares de Israel. Una ubicación estratégica en el corazón de Givat Shmouel, cerca de sinagogas, tiendas y carreteras que conducen directamente a Tel …
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial Superbe appartement neuf
Barrio residencial Superbe appartement neuf
Jerusalén, Israel
de
$880,400
Nuevo apartamento de 3 habitaciones, construido por un empresario, en Kiryat Yovel. Balcón con Succah Brillante Zona tranquila Aparcamiento privado Cerca de tiendas y sinagogas
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial Rez de chaussee avec terrasse au coeur de shenkin tel aviv
Barrio residencial Rez de chaussee avec terrasse au coeur de shenkin tel aviv
Barrio residencial Rez de chaussee avec terrasse au coeur de shenkin tel aviv
Barrio residencial Rez de chaussee avec terrasse au coeur de shenkin tel aviv
Barrio residencial Rez de chaussee avec terrasse au coeur de shenkin tel aviv
Mostrar todo Barrio residencial Rez de chaussee avec terrasse au coeur de shenkin tel aviv
Barrio residencial Rez de chaussee avec terrasse au coeur de shenkin tel aviv
Tel-Aviv, Israel
de
$1,60M
Encantador apartamento con terraza en Shenkin distrito, Tel-Aviv Una ubicación excepcional en el corazón de Tel Aviv, justo enfrente del parque Shenkin, en una de las zonas más animadas, buscadas y agradables de la ciudad. Características del apartamento : • Cómoda y luminosa planta baja •…
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir