  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Tel-Aviv
  4. Barrio residencial Magnifique 3 pieces avec terrasse bauhaus refait a neuf

Barrio residencial Magnifique 3 pieces avec terrasse bauhaus refait a neuf

Tel-Aviv, Israel
de
$1,63M
;
6
Dejar una solicitud
ID: 37510
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 31/5/26

Localización

Mostrar en el mapa
  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Tel-Aviv
  • Barrio
    Subdistrito de Tel Aviv
  • Ciudad
    Tel-Aviv
  • Dirección
    Melchet, 32

Sobre el complejo

Transferir
Mostrar original
Français Français
Edificio en el corazón de Lev Tel Aviv. Cerca de Rothschild Boulevard, Shouk Carmel y a solo 7 minutos del mar. Hermosas 3 habitaciones + balcón de 85m2 red. 3a planta con ascensor, aparcamiento privado y bodega. 2 amplios dormitorios / 2 baños / bonita sala de estar con vista abierta. Calle tranquila y cerca de tiendas locales. Para ver.

Localización en el mapa

Tel-Aviv, Israel
Cuidado de la salud
Tiendas de comestibles
Alimentación
Ocio

Calculadora hipotecaria

Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual. Devuélvelo
Tipo de interés
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Tipo de interés
Importe del préstamo
{{ mortgageAmount }} USD
Importe del préstamo
Fecha límite
{{ loanPeriodValue | pluralize("año", "años") }}
Fecha límite
Pago mensual
{{ paymentPerMonth }} USD
Pago mensual
Complejos similares
Barrio residencial A 50 metres du lac
Ascalón, Israel
de
$635,450
Barrio residencial Projet neuf le petit neuilly de tel aviv
Givatayim, Israel
de
$4,36M
Barrio residencial Appartement de luxe a vendre namal port tel aviv
Tel-Aviv, Israel
de
$7,38M
Barrio residencial Special investisseur
Ascalón, Israel
de
$372,750
Barrio residencial Projet neuf de luxe a jerusalem
Mate Yehuda Regional Council, Israel
de
$5,32M
Está viendo
Barrio residencial Magnifique 3 pieces avec terrasse bauhaus refait a neuf
Tel-Aviv, Israel
de
$1,63M
Pregunte lo que quiera
Deje su consulta
¡Gracias! Su solicitud ha sido aceptada
Tengo interés en la propiedad de su anuncio. Deseo más información sobre el inmueble. ¿Cuales las condiciones de compra para extranjeros? Me gustaría visitar un apartamento/casa. Me gustaría que me informaran del precio total (incluidos impuestos, gastos de agencia, etc.). ¿Es posible comprar a crédito/hipoteca?
Volver a Dejar una solicitud
Otros complejos
Barrio residencial Projet netivot ideal investisseur
Barrio residencial Projet netivot ideal investisseur
Barrio residencial Projet netivot ideal investisseur
Barrio residencial Projet netivot ideal investisseur
Barrio residencial Projet netivot ideal investisseur
Mostrar todo Barrio residencial Projet netivot ideal investisseur
Barrio residencial Projet netivot ideal investisseur
Netivot, Israel
de
$1,82M
Proyecto Netivot Mordecai Khayat te invita a descubrir el nuevo presale Nuevos apartamentos en Netivot! Descubra nuestro excepcional proyecto ubicado en un nuevo complejo en Netivot, donde se encuentran comodidad y modernidad. Edificio de 9 pisos - Apartamentos de 4 habitaciones, con una …
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial Baisse de prix vous cherchez un appartement avec un balcon ensoleille entierement renove au centre ville de hadera a un prix exceptionnel
Barrio residencial Baisse de prix vous cherchez un appartement avec un balcon ensoleille entierement renove au centre ville de hadera a un prix exceptionnel
Barrio residencial Baisse de prix vous cherchez un appartement avec un balcon ensoleille entierement renove au centre ville de hadera a un prix exceptionnel
Barrio residencial Baisse de prix vous cherchez un appartement avec un balcon ensoleille entierement renove au centre ville de hadera a un prix exceptionnel
Barrio residencial Baisse de prix vous cherchez un appartement avec un balcon ensoleille entierement renove au centre ville de hadera a un prix exceptionnel
Mostrar todo Barrio residencial Baisse de prix vous cherchez un appartement avec un balcon ensoleille entierement renove au centre ville de hadera a un prix exceptionnel
Barrio residencial Baisse de prix vous cherchez un appartement avec un balcon ensoleille entierement renove au centre ville de hadera a un prix exceptionnel
Hadera, Israel
de
$1,60M
BZH RE/MAX Hadera de Ra'hel Benguigui te presenta con mucho! ✅ Apartamento 4 habitaciones luminosas de aproximadamente 96 m2, ✅ Completamente renovado, ✅️ Buen plan, ✅ Terraza solar, orientación suroeste, ✅ Cocina, suelo de baldosas, puertas, baños y aseos, ✅ Suite de padres, ✅️ 2 dormitori…
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial 3 5 pieces a vendre immeuble neuf avec ascenseur balcon parking et cave
Barrio residencial 3 5 pieces a vendre immeuble neuf avec ascenseur balcon parking et cave
Barrio residencial 3 5 pieces a vendre immeuble neuf avec ascenseur balcon parking et cave
Barrio residencial 3 5 pieces a vendre immeuble neuf avec ascenseur balcon parking et cave
Barrio residencial 3 5 pieces a vendre immeuble neuf avec ascenseur balcon parking et cave
Barrio residencial 3 5 pieces a vendre immeuble neuf avec ascenseur balcon parking et cave
Barrio residencial 3 5 pieces a vendre immeuble neuf avec ascenseur balcon parking et cave
Tel-Aviv, Israel
de
$2,31M
En una pequeña calle cerca de Bograshov/Frishman y la playa, en un nuevo edificio, apartamento de 3,5 habitaciones con una superficie habitable de 85 m2 con un bonito balcón en la calle. Apartamento con mamá, dos dormitorios y un medio dormitorio adicional (oficina, dormitorio infantil), agr…
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir