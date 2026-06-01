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Barrio residencial Immeuble neuf avec parking

Jerusalén, Israel
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$1,06M
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ID: 37377
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 31/5/26

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  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Jerusalén
  • Barrio
    Jerusalem Subdistrict
  • Ciudad
    Jerusalén
  • Dirección
    Basel, 8

Sobre el complejo

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Apartamento casi nuevo de 3 habitaciones en Kiryat Moché, cerca de la estación de tranvía en construcción, en la segunda planta de un pequeño edificio reciente con ascensor. Dos balcones soccah, exposición triple, mamá. Excelente aislamiento, calefacción por suelo radiante y pólvora. El estacionamiento cubierto y la accesibilidad son activos reales.

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Jerusalén, Israel
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