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Barrio residencial A vendre a ashdod veritable coup de coeur

Asdod, Israel
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$781,000
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ID: 37523
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 31/5/26

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  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito Meridional
  • Barrio
    Subdistrito de Ascalón
  • Ciudad
    Asdod
  • Dirección
    HaAtzmaut, 101

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Venta en Ashdod : ¡Un verdadero favorito! Apartamento de 4 habitaciones – 128 m2 con balcón de 10 m2 que ofrece una vista completamente sin obstáculos del parque, sin ninguna vis-à-vis. Situado en una residencia solicitada de 8 plantas, con 2 ascensores incluyendo un ascensor de Shabat, el apartamento tiene aire acondicionado, aparcamiento privado y una entrada inmediatamente disponible. Ubicación estratégica, cerca de todas las comodidades. Precio mostrado: 2 500 000 Un caso raro en el mercado, para ser incautado sin demora.

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