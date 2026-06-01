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Barrio residencial Penthouse dans un immeuble bauhaus renove

Tel-Aviv, Israel
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Barrio residencial Penthouse dans un immeuble bauhaus renove
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ID: 37464
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 31/5/26

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  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Tel-Aviv
  • Barrio
    Subdistrito de Tel Aviv
  • Ciudad
    Tel-Aviv
  • Dirección
    Melchet, 32

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