Barrio residencial Appartement lumineux et spacieux a vendre a givat mordehai jerusalem immobilier 026786595

En el corazón de Givat Mordechai, en un ambiente buscado y práctico para la vida diaria, descubrir este hermoso apartamento 4,5 habitaciones luminosas disfrutando de una vista abierta y una ubicación excepcional en Jerusalén. Situado en una planta alta, el apartamento ofrece un agradable salón, un balcón de 8 m2, y una mamá. La propiedad fue renovado hace 7 años y está en muy buen estado general. El edificio tiene un ascensor Shabat y un estacionamiento. El barrio es particularmente apreciado por su proximidad a escuelas, sinagogas, tiendas, transporte y centros médicos. Una excelente oportunidad para una familia, una pareja joven o una inversión patrimonial en Jerusalén. Disponible en 4 meses.