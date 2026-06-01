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Barrio residencial Appartement lumineux et spacieux a vendre a givat mordehai jerusalem immobilier 026786595

Jerusalén, Israel
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$947,850
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ID: 37393
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 31/5/26

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  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Jerusalén
  • Barrio
    Jerusalem Subdistrict
  • Ciudad
    Jerusalén
  • Dirección
    Shahal, 54

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En el corazón de Givat Mordechai, en un ambiente buscado y práctico para la vida diaria, descubrir este hermoso apartamento 4,5 habitaciones luminosas disfrutando de una vista abierta y una ubicación excepcional en Jerusalén. Situado en una planta alta, el apartamento ofrece un agradable salón, un balcón de 8 m2, y una mamá. La propiedad fue renovado hace 7 años y está en muy buen estado general. El edificio tiene un ascensor Shabat y un estacionamiento. El barrio es particularmente apreciado por su proximidad a escuelas, sinagogas, tiendas, transporte y centros médicos. Una excelente oportunidad para una familia, una pareja joven o una inversión patrimonial en Jerusalén. Disponible en 4 meses.

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