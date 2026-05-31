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Barrio residencial Magnifique 3 piEces blvd ben gourion

Tel-Aviv, Israel
de
$1,27M
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ID: 37831
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 31/5/26

Localización

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  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Tel-Aviv
  • Barrio
    Subdistrito de Tel Aviv
  • Ciudad
    Tel-Aviv
  • Dirección
    Emile Zola, 12

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APARTADO D'EXCEPTION CALME ET VERDOYANT IMMEUBLE DE STANDING AVEC HAUTS PLAFONDS TRÈS BELLE TERRASSE

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