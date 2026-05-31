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Barrio residencial Magnifique appartement de 3 5 pieces renove avec des prestations haut de gamme 80 m

Jerusalén, Israel
de
$1,03M
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4
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ID: 37898
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 31/5/26

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  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Jerusalén
  • Barrio
    Jerusalem Subdistrict
  • Ciudad
    Jerusalén
  • Dirección
    Moshe Kleinman, 12

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Segundo y último piso (y medio) Cuatro directrices Gran suite parental Balcón de 8 m2 + balcón en el techo de 20 m2 (también bajo una soca) Vista abierta de Ein Kerem Total privacidad Cerca de una sinagoga, jardines de infancia, paradas de autobús, tiendas y otros servicios. Los permisos de construcción concedidos: el apartamento tendrá un adicional de 40 m2!

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Jerusalén, Israel
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