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Barrio residencial Charmant 3 pieces en exclusivite au coeur du centre ville de hadera au calme

Hadera, Israel
de
$514,750
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ID: 37505
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 31/5/26

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  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Haifa
  • Barrio
    Hadera Subdistrict
  • Ciudad
    Hadera
  • Dirección
    Ahad HaAm, 16

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3 habitaciones exclusivas en el corazón del centro de la ciudad de Hadera en una ubicación tranquila! Características: - Apartamento 3 habitaciones de unos 70 m2 - Terraza - En el cuarto piso de 6 - Ascensor - Cadastre - Excelente ubicación - Precio atractivo Al pie del edificio: supermercado Carrefour, jardín infantil y a pocos minutos de la estación de autobuses y ejes principales. Cerca de la comunidad francófona Kavod Hatorah. ¡Excelente inversión! Ubicación de elección! Ra'hel Benguigui, RE/MAX Hadera Licencia profesional 313736

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