Barrio residencial Nouveau projet ramat bet shemesh 3 4 5 pieces rez de jardin et penthouses

Nuevo proyecto en Ramat Bet Shemesh situado entre Jerusalén y el centro del país. Situado junto a Ramat Bet Shemesh A, este lujoso proyecto residencial incluye 3-4-5 habitaciones y áticos, con una hermosa vista de un parque situado en un bosque natural. Cerca de Matnas y todas las tiendas, un club de campo y una piscina, con en la parte inferior de los edificios una sinagoga. Los clientes serán principalmente clientes extranjeros. Entregado a finales de octubre de 2026. 3 edificios de 8 plantas con apartamentos de 3 a 5 habitaciones, jardín y áticos. Sólo 3 apartamentos por piso. 3 habitaciones 83m2, terraza de 15m2 a 23m2, aparcamiento y bodega - Precio : de 2.200.000 sh a 2.300.000 sh 4 habitaciones 103m2, terraza de 20 a 27m2, aparcamiento y bodega - Precio: de 2.600.000 sh a 2.700.000 sh 5 habitaciones 123m2, 2a planta, terraza de 22m2, aparcamiento y bodega - Precio : 3,000,000 sh 5 habitaciones planta baja duplex 150m2, jardín de 175m2 - Precio: desde 5,000,000 sh Frente al parque: 5 habitaciones 140m2 con 2 terrazas de 35m2 y 40m2 - Precio : 3,500,000 sh Áticos con vistas al parque: 7 habitaciones 190m2, 8 con 65m2 terraza 6 habitaciones 154m2, 9a con terraza 25m2 6 habitaciones 156m2, 6 con 45m2 terraza (2 master y 4 aseos) Precio: desde 5,000,000 sh