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Barrio residencial Baka ramat baka

Jerusalén, Israel
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$2,095
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ID: 37517
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 31/5/26

Localización

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  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Jerusalén
  • Barrio
    Jerusalem Subdistrict
  • Ciudad
    Jerusalén
  • Dirección
    Walter Avales, 8

Sobre el complejo

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En el distrito de Ramat Baka a 1 minuto a pie de la calle Rivka, en un edificio de lujo con un amplio vestíbulo. Muy bonito 2 habitaciones de 55 m2 situado en la 2a planta con 10 m2 de terraza, apartamento tranquilo y muy bien arreglado. 1 plaza de aparcamiento y 1 bodega.

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Jerusalén, Israel
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