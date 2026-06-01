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Barrio residencial En plein coeur du centre ville de jerusalem

Jerusalén, Israel
de
$943,400
1/6/26
$943,400
31/5/26
$940,750
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7
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ID: 37178
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 1/6/26

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  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Jerusalén
  • Barrio
    Jerusalem Subdistrict
  • Ciudad
    Jerusalén
  • Dirección
    Mevo HaMatmid, 6

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Justo en el centro de la ciudad, al lado de la Grande Sinagoga, cerca de Mamilla y el David Citadel Hotel 7 minutos a pie, en un hermoso edificio de lujo con guardia 24 horas, piscina, gimnasio y jacuzzi. Muy bonitas 2 habitaciones en venta de 45 m2 red (superficie israelí 52 m2) muy bien arregladas y soleadas, con vista abierta + 1 plaza de aparcamiento y 1 bodega. Producto raro y disponible inmediatamente.

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Jerusalén, Israel
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