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Barrio residencial A vendre 3 piEces rue mendele A 1 min de la plage

Tel-Aviv, Israel
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ID: 37667
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 31/5/26

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  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Tel-Aviv
  • Barrio
    Subdistrito de Tel Aviv
  • Ciudad
    Tel-Aviv
  • Dirección
    Balfour, 61

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Situado en Rue Mendele, una de las direcciones más populares de Tel-Aviv, este apartamento goza de una ubicación excepcional a pocos pasos de la playa, hoteles de prestigio, cafés y entretenimiento en el centro de la ciudad, mientras que ofrece un entorno residencial tranquilo. Este es un luminoso apartamento de 3 habitaciones de 70 m2, situado en la 4a planta con ascensor. Sus orientaciones norte y este garantizan un hermoso brillo natural y una excelente ventilación durante todo el día. El edificio está bien mantenido, protegido por digicode y tiene un refugio (miklat). La propiedad está actualmente siendo alquilada, ofreciendo un interés inmediato para un inversor. Una oportunidad ideal para una residencia principal, una inversión de pie a tierra o patrimonio cerca del mar.

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Tel-Aviv, Israel
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