Barrio residencial A vendre 3 piEces rue mendele A 1 min de la plage

Proporcionar visualización del contenido del sitio y obtener acceso a la funcionalidad. Este tipo de cookies se utiliza únicamente para el correcto funcionamiento del sitio y no se transfiere a terceros. La desactivación es imposible sin interrumpir el funcionamiento del sitio.
Cookies analíticas
Ayúdenos a mejorar el rendimiento del sitio, su experiencia al utilizar el sitio y hacerlo más cómodo de usar. La información que recogen este tipo de cookies es agregada y por ello anónima. Se utiliza para proporcionar indicadores estadísticos del uso del sitio sin identificar a los usuarios.
Galletas publicitarias
Permítanos reducir nuestros costos de marketing y mejorar la experiencia del usuario.
Guardar
Realting.com utiliza cookies para mejorar su interacción con el sitio web. Puedes configurar qué cookies se guardarán en tu dispositivo.
Más información
Situado en Rue Mendele, una de las direcciones más populares de Tel-Aviv, este apartamento goza de una ubicación excepcional a pocos pasos de la playa, hoteles de prestigio, cafés y entretenimiento en el centro de la ciudad, mientras que ofrece un entorno residencial tranquilo.
Este es un luminoso apartamento de 3 habitaciones de 70 m2, situado en la 4a planta con ascensor.
Sus orientaciones norte y este garantizan un hermoso brillo natural y una excelente ventilación durante todo el día.
El edificio está bien mantenido, protegido por digicode y tiene un refugio (miklat).
La propiedad está actualmente siendo alquilada, ofreciendo un interés inmediato para un inversor.
Una oportunidad ideal para una residencia principal, una inversión de pie a tierra o patrimonio cerca del mar.
Localización en el mapa
Tel-Aviv, Israel
Cuidado de la salud
Tiendas de comestibles
Alimentación
Ocio
Calculadora hipotecaria
Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual.
Devuélvelo