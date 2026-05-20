  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Harish
  4. Barrio residencial Projet neuf harish ideal investissement

Barrio residencial Projet neuf harish ideal investissement

Harish, Israel
de
$1,16M
;
9
Dejar una solicitud
ID: 36785
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 20/5/26

Localización

Mostrar en el mapa
  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Haifa
  • Barrio
    Hadera Subdistrict
  • Ciudad
    Harish

Sobre el complejo

Transferir
Mostrar original
Français Français
PROYECTO DE HARISH – PREVENIDO Mordecai Khayat se complace en presentarle con una vista previa de su nuevo proyecto de propiedad preventa en la auge de la ciudad de Harish, una ubicación con gran potencial! Situado en el corazón de Harish, cerca de escuelas, sinagogas y tiendas, este proyecto también incluirá una galería de compras situada en la mejor parte de la ciudad. Harish, a solo 45 minutos de Tel Aviv, a 40 minutos de Haifa y a 30 minutos de Kfar Saba y Raanana, es hoy la ciudad más joven y prometedora de Israel. Ubicado en bosques naturales y con acceso directo a la autopista, cuenta actualmente con 20.000 habitantes y alcanzará 60.000 para 2026. El proyecto en detalle: Un complejo moderno de 7 plantas, cuya entrega está prevista en 5 años. Solo apartamentos de 2 habitaciones sobre la galería de compras: Los términos de pago son altamente ventajosos para nuestros primeros clientes: 7% en la firma de contratos 18% al obtener el permiso 49% 6 meses antes de la entrega clave 26% 1 mes antes de la entrega clave ¡No te pierdas esta oportunidad única!

Localización en el mapa

Harish, Israel
Tiendas de comestibles
Ocio

Calculadora hipotecaria

Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual. Devuélvelo
Tipo de interés
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Tipo de interés
Importe del préstamo
{{ mortgageAmount }} USD
Importe del préstamo
Fecha límite
{{ loanPeriodValue | pluralize("año", "años") }}
Fecha límite
Pago mensual
{{ paymentPerMonth }} USD
Pago mensual
Complejos similares
Barrio residencial Appartement 4 piEces avec vue mer A deux pas de la plage gordon
Tel-Aviv, Israel
de
$3,25M
Barrio residencial Rez de jardin quartier lotan
Ascalón, Israel
de
$495,900
Barrio residencial Penthouse de reve
Jerusalén, Israel
de
$1,73M
Barrio residencial 3 5 pieces a vendre immeuble neuf avec ascenseur balcon parking et cave
Tel-Aviv, Israel
de
$2,22M
Barrio residencial Projet neuf centre ville netanya
Netanya, Israel
de
$2,95M
Está viendo
Barrio residencial Projet neuf harish ideal investissement
Harish, Israel
de
$1,16M
Pregunte lo que quiera
Deje su consulta
¡Gracias! Su solicitud ha sido aceptada
Tengo interés en la propiedad de su anuncio. Deseo más información sobre el inmueble. ¿Cuales las condiciones de compra para extranjeros? Me gustaría visitar un apartamento/casa. Me gustaría que me informaran del precio total (incluidos impuestos, gastos de agencia, etc.). ¿Es posible comprar a crédito/hipoteca?
Volver a Dejar una solicitud
Otros complejos
Barrio residencial Grand 2 pieces dans un immeuble dexception
Barrio residencial Grand 2 pieces dans un immeuble dexception
Barrio residencial Grand 2 pieces dans un immeuble dexception
Barrio residencial Grand 2 pieces dans un immeuble dexception
Barrio residencial Grand 2 pieces dans un immeuble dexception
Barrio residencial Grand 2 pieces dans un immeuble dexception
Barrio residencial Grand 2 pieces dans un immeuble dexception
Tel-Aviv, Israel
de
$923,400
Edificio ecléctico. Producto raro. Muy agradable tranquilo y buscada calle. Bonitos beneficios
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial Tournez la cle brossez vous les dents et dormez
Barrio residencial Tournez la cle brossez vous les dents et dormez
Barrio residencial Tournez la cle brossez vous les dents et dormez
Barrio residencial Tournez la cle brossez vous les dents et dormez
Barrio residencial Tournez la cle brossez vous les dents et dormez
Mostrar todo Barrio residencial Tournez la cle brossez vous les dents et dormez
Barrio residencial Tournez la cle brossez vous les dents et dormez
Hadera, Israel
de
$4,00M
BZH ¡No necesitarás invertir un solo shekel en esta casa! Entra, disfruta y sé seducido por el lujo que ofrece! El departamento de habla francesa RE/MAX Hadera de Ra'hel Benguigui presenta en exclusividad una casa suntuosa en la zona residencial y pabellón Haotsar en la calle Hamoshava priv…
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial 4 pieces balcon renove avec ascenseur
Barrio residencial 4 pieces balcon renove avec ascenseur
Barrio residencial 4 pieces balcon renove avec ascenseur
Barrio residencial 4 pieces balcon renove avec ascenseur
Barrio residencial 4 pieces balcon renove avec ascenseur
Barrio residencial 4 pieces balcon renove avec ascenseur
Tel-Aviv, Israel
de
$1,54M
En una calle tranquila cerca del mar, edificio reformado con ascensor, entrada agradable con digicode. 3 orientación aérea, 4 habitaciones, 2 baños, 2 aseos. Posibilidad de alquilar un estacionamiento
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir