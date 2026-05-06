  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Jerusalén
  4. Barrio residencial Projet neuf quartier katamonim du 3 au 6 pieces jerusalem

Barrio residencial Projet neuf quartier katamonim du 3 au 6 pieces jerusalem

Jerusalén, Israel
de
$1,34M
6/5/26
$1,34M
5/5/26
$1,34M
;
6
Dejar una solicitud
ID: 35590
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 6/5/26

Localización

Mostrar en el mapa
  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Jerusalén
  • Barrio
    Jerusalem Subdistrict
  • Ciudad
    Jerusalén

Sobre el complejo

Transferir
Mostrar original
Français Français
Nuevo proyecto de 4 edificios de 10 y 12 plantas con apartamentos de 3 a 6 habitaciones. Situado en el distrito de Katamonim, cerca de Katamon Hayeshana, a 5 minutos a pie de la calle Rachel Imenou, cerca de los cafés y restaurantes de la calle Emek Refaim, a 5 minutos a pie del centro de la ciudad, e instituciones educativas de renombre. Tramway en previsión. 2 ascensores por piso incluyendo uno de los Shabat y estacionamiento. Entrada temprana 2027 Últimos apartamentos en venta: 3 habitaciones planta baja 60m2 y 71m2 jardín Exposición: dirección norte/este Precio: 3 950.000 sh 3 habitaciones jardín 85m2 y 26,5m2 jardín Exposición : Nordeste Precio: 4 200 000 sh 4 habitaciones 6a planta, 104m2 y 9m2 terraza de la cual una parte succah Exposición noreste Precio: 4 200 000 sh 4 habitaciones planta baja 116m2 y 121m2 jardín Precio: 6 110 000 sh 5 habitaciones jardín, 137m2 y 27m2 jardín Precio: 7.900 000 sh 5 habitaciones 5a planta, 123m2 con 17m2 terraza incluyendo una parte soccah, hermosa vista, Exposición : Nordeste Precio 5 200 000 sh Áticos 6 habitaciones Todos los áticos son duplex 137m2 con terraza de 18m2 Precio 7 700 000 sh Pago: 20%/80% Otros posibles medios de pago bajo petición Asunto: Los precios pueden variar Estos precios no incluyen nuestras tarifas de agencia 2% más señora (VAT)

Localización en el mapa

Jerusalén, Israel
Educación
Cuidado de la salud
Tiendas de comestibles
Ocio

Calculadora hipotecaria

Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual. Devuélvelo
Tipo de interés
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Tipo de interés
Importe del préstamo
{{ mortgageAmount }} USD
Importe del préstamo
Fecha límite
{{ loanPeriodValue | pluralize("año", "años") }}
Fecha límite
Pago mensual
{{ paymentPerMonth }} USD
Pago mensual
Complejos similares
Barrio residencial 2 pieces a vendre excellent investissement
Tel-Aviv, Israel
de
$816,000
Barrio residencial En plein centre ville de tel aviv
Tel-Aviv, Israel
de
$1,65M
Barrio residencial Superbe 3 pieces renove dans une rue calme pres de ben gourion
Tel-Aviv, Israel
de
$3,20M
Barrio residencial Agreable bien agence bon emplacement endroit calme spacieux
Ra'anana, Israel
de
$4,39M
Barrio residencial 3 pieces balcon neuf proche mer
Tel-Aviv, Israel
de
$1,69M
Está viendo
Barrio residencial Projet neuf quartier katamonim du 3 au 6 pieces jerusalem
Jerusalén, Israel
de
$1,34M
Pregunte lo que quiera
Deje su consulta
¡Gracias! Su solicitud ha sido aceptada
Tengo interés en la propiedad de su anuncio. Deseo más información sobre el inmueble. ¿Cuales las condiciones de compra para extranjeros? Me gustaría visitar un apartamento/casa. Me gustaría que me informaran del precio total (incluidos impuestos, gastos de agencia, etc.). ¿Es posible comprar a crédito/hipoteca?
Volver a Dejar una solicitud
Otros complejos
Barrio residencial Immeuble neuf 2 pieces terrasse avec parking
Barrio residencial Immeuble neuf 2 pieces terrasse avec parking
Barrio residencial Immeuble neuf 2 pieces terrasse avec parking
Tel-Aviv, Israel
de
$1,50M
Nuevo edificio a construcción de alta gama. Ubicación Premium cerca de todas las comodidades. Aparcamiento subterráneo privado incluido. Contacta con nosotros para más información
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial Appartement renove de 3 pieces superficie 70m bayit vegan jerusalem
Barrio residencial Appartement renove de 3 pieces superficie 70m bayit vegan jerusalem
Barrio residencial Appartement renove de 3 pieces superficie 70m bayit vegan jerusalem
Barrio residencial Appartement renove de 3 pieces superficie 70m bayit vegan jerusalem
Jerusalén, Israel
de
$850,000
Renovado 3 ambiente apartamento 70m2 - Bayit Vegan Jerusalem En la segunda planta, exposición este-oeste Salón, comedor, cocina 2 dormitorios, 1 ducha, 2 aseos Aire acondicionado, vajilla, parrilla, puerta blindada 1 estacionamiento Renovado hace 2 años Precio: 2 500 000 (Este precio no incl…
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial Immeuble neuf 3 pieces equipe et meuble
Barrio residencial Immeuble neuf 3 pieces equipe et meuble
Barrio residencial Immeuble neuf 3 pieces equipe et meuble
Barrio residencial Immeuble neuf 3 pieces equipe et meuble
Barrio residencial Immeuble neuf 3 pieces equipe et meuble
Mostrar todo Barrio residencial Immeuble neuf 3 pieces equipe et meuble
Barrio residencial Immeuble neuf 3 pieces equipe et meuble
Tel-Aviv, Israel
de
$1,59M
En el corazón de Tel Aviv. A 15 minutos de la playa. Nuevo edificio con estacionamiento. 3 habitaciones totalmente equipadas y amuebladas. 78m2 espacio de vida neto. Calle muy tranquila y verde. Perfecto para una inversión o pie a tierra en Tel Aviv
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir