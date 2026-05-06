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Barrio residencial A vendre superbe appartement 5 pieces a ashdod rue kineret youd alef

Asdod, Israel
de
$1,09M
6/5/26
$1,09M
5/5/26
$1,08M
;
9
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ID: 35710
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 6/5/26

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  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito Meridional
  • Barrio
    Subdistrito de Ascalón
  • Ciudad
    Asdod
  • Dirección
    Kinneret

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Venta – hermoso apartamento de 5 habitaciones situado en la calle Kineret en Ashdod (residencia Youd Alef). Completamente renovado a nuevo, ofrece una superficie de 170 m2 con dos amplios balcones. El apartamento está climatizado e incluye aparcamiento privado y una bodega. Situado en la tercera planta con ascensor, en un edificio de lujo con solo dos apartamentos por piso. Cerca de todas las comodidades, este apartamento combina comodidad, espacio y ubicación ideal.

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Asdod, Israel
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