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Barrio residencial Vue sur la mer

Nahariya, Israel
de
$760,500
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ID: 36470
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 5/5/26

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  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito Norte
  • Barrio
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    Nahariya

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Akhziv — Superb 5 habitaciones en venta Vista panorámica del mar 125 m2 + terraza 20 m2 (vista de mar) Ascensor • Estacionamiento • Mamad

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Nahariya, Israel
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