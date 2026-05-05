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Barrio residencial Avec terrasse dans un immeuble neuf neuf projet de qualite renove

Tel-Aviv, Israel
de
$1,64M
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ID: 36366
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 5/5/26

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  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Tel-Aviv
  • Barrio
    Subdistrito de Tel Aviv
  • Ciudad
    Tel-Aviv
  • Dirección
    Elifelet, 10 Florentine Backpackers Hostel

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Yedidia Frankel Project 40 Edificio clasificado sólo donde se rehabilitará la fachada (el resto será una nueva construcción) ubicada en Herzl 82 Yedidia Frankel en el nuevo VIBE en Tel Aviv en el corazón del animado distrito de Florentine Proyecto de tienda de 6 plantas Venta 2 tiendas 2 habitaciones con terraza desde 2.900.000 Nis 3 habitaciones con terrazas desde 4.250.000 Nis Permisos de construcción recibidos Entrega dentro de 24 meses desde la obtención de permisos de construcción

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Tel-Aviv, Israel
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