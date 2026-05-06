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Barrio residencial Superbe 3 pieces renove dans une rue calme pres de ben gourion

Tel-Aviv, Israel
de
$3,20M
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8
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ID: 35582
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 5/5/26

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  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Tel-Aviv
  • Barrio
    Subdistrito de Tel Aviv
  • Ciudad
    Tel-Aviv
  • Dirección
    HaPardes, 2

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Nuevo en venta exclusivamente 14 Hapardes Street Calle tranquila en el corazón del viejo norte, cerca de Ben Gurion y Kikar Rabin Encantador apartamento 3 habitaciones totalmente reformadas y muy luminosas Disposición óptima 47 m2 3a y media planta (sin ascensor) Potencial

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Tel-Aviv, Israel
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