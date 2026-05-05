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Barrio residencial Coup de foudre

Ascalón, Israel
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$642,200
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ID: 36461
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 5/5/26

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  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito Meridional
  • Barrio
    Subdistrito de Ascalón
  • Ciudad
    Ascalón

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¡Un caso excepcional para ser capturado! En la nueva zona de Agamim, en un pequeño edificio de 5 plantas, planta baja 4 habitaciones de 100 m2 salón + 50 m2 de jardín. Cocina americana, Luz IA, Dormitorio principal con baño y vestidor, aire acondicionado centralizado, aparcamiento. Entrada inmediata. Muy buen producto a hábitat e inversión. ¡Para ser capturado!

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