  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Bat Yam
  4. Barrio residencial Projet neuf a bat yam de haut standing

Barrio residencial Projet neuf a bat yam de haut standing

Bat Yam, Israel
de
$2,42M
;
10
Dejar una solicitud
ID: 36604
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 17/5/26

Localización

Mostrar en el mapa
  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Tel-Aviv
  • Barrio
    Subdistrito de Tel Aviv
  • Ciudad
    Bat Yam
  • Dirección
    Israel Ben Tsiyon

Sobre el complejo

Transferir
Mostrar original
Français Français
GENERAL BAT YAM Torre Iconic... Muy residencial de alta gama Edificio : Torre de 41 plantas Banco acompañante: Mizrahi Tefahot Entrega prevista Playa: unos 800 m Acceso : tranvía cercano en directo 15/20 minutos de Tel Aviv El proyecto Un programa residencial muy alto en una ubicación estratégica de Bat Yam. Diseño moderno, volúmenes optimizados, terrazas con vistas al mar/ciudad en planta, orientación y tipología. Tipologías disponibles • Apartamentos 2, 3 y 4 habitaciones • Áticos en los pisos superiores Servicios 5 estrellas ⭐ Piscina ⭐ Sala de deportes ⭐ Espacios de spa y bienestar ⭐ Rooftop equipada ⭐ Atención 24/7 ⭐ Conciergery ⭐ Salón de residentes ⭐ Espacios de trabajo Condiciones de asentamiento • 20% al firmar el contrato • 41% 6 meses antes de la entrega clave • 39% en entrega clave Detalles por Plan Plan A:3 piezas • 75 m2 + 15 m2 de terraza • Sur / Este / Norte Plan B: 2 piezas • 52 m2 + 6 m2 de terraza • Norte / Este Plan C:3 piezas • 75 m2 + 11 m2 de terraza • Oeste / Norte / Este Plan D: 4 piezas • 97 m2 + 11 m2 de terraza Norte / Oeste / Sur Plan E: 2 piezas • 52 m2 + 6 m2 de terraza • Sur / Oeste Plan F 4 piezas • 88 m2 + 12 m2 de terraza • Oeste / Sur / Oriente Contacto comercial Mordecai Khayat The Agences® – especialista en nuevos proyectos en Israel

Localización en el mapa

Bat Yam, Israel
Cuidado de la salud
Tiendas de comestibles
Ocio

Calculadora hipotecaria

Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual. Devuélvelo
Tipo de interés
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Tipo de interés
Importe del préstamo
{{ mortgageAmount }} USD
Importe del préstamo
Fecha límite
{{ loanPeriodValue | pluralize("año", "años") }}
Fecha límite
Pago mensual
{{ paymentPerMonth }} USD
Pago mensual
Complejos similares
Barrio residencial Tres rare tel aviv jaffa residence haut de gamme avec piscine
Tel-Aviv, Israel
de
$1,51M
Barrio residencial Bat yam cote mer
Bat Yam, Israel
de
$930,559
Barrio residencial En plein coeur de bait vagan ramat sharet
Jerusalén, Israel
de
$1,40M
Barrio residencial Projet neuf kiryat hayovel jerusalem du 3 au 6 pieces
Jerusalén, Israel
de
$989,212
Barrio residencial Appartement renove a deux pas de la mer
Tel-Aviv, Israel
de
$1,89M
Está viendo
Barrio residencial Projet neuf a bat yam de haut standing
Bat Yam, Israel
de
$2,42M
Pregunte lo que quiera
Deje su consulta
¡Gracias! Su solicitud ha sido aceptada
Tengo interés en la propiedad de su anuncio. Deseo más información sobre el inmueble. ¿Cuales las condiciones de compra para extranjeros? Me gustaría visitar un apartamento/casa. Me gustaría que me informaran del precio total (incluidos impuestos, gastos de agencia, etc.). ¿Es posible comprar a crédito/hipoteca?
Volver a Dejar una solicitud
Otros complejos
Barrio residencial Appartement a louer a jerusalem
Barrio residencial Appartement a louer a jerusalem
Barrio residencial Appartement a louer a jerusalem
Barrio residencial Appartement a louer a jerusalem
Barrio residencial Appartement a louer a jerusalem
Mostrar todo Barrio residencial Appartement a louer a jerusalem
Barrio residencial Appartement a louer a jerusalem
Jerusalén, Israel
de
$4,802
Herzog 21 Kiryat Shmuel, comienzo de Rehavia 6a planta Ascensor Apartamento de 3 habitaciones Baño con ducha Balcón con vistas impresionantes Tejado privado con cocina exterior, jacuzzi y espectacular vista Habitación asegurada (Mamad) Totalmente amueblado Diseño arquitectónico
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial Unique magnifique rez de chaussee avec 245 m dexterieurs
Barrio residencial Unique magnifique rez de chaussee avec 245 m dexterieurs
Barrio residencial Unique magnifique rez de chaussee avec 245 m dexterieurs
Barrio residencial Unique magnifique rez de chaussee avec 245 m dexterieurs
Barrio residencial Unique magnifique rez de chaussee avec 245 m dexterieurs
Mostrar todo Barrio residencial Unique magnifique rez de chaussee avec 245 m dexterieurs
Barrio residencial Unique magnifique rez de chaussee avec 245 m dexterieurs
Jerusalén, Israel
de
$2,57M
SALE JERUSALEM – Bayit Vegan ¡SINGLE! Pequeño edificio de 8 apartamentos sólo con ascensor! Apartamento 6 habitaciones – 185 m2 nivel - proporcionar refresco! Jardín oficial en el catastro 200 m2 Immense sala de estar 25 m2 suite principal con vestidor + baño 2 baños - 3 aseos 3 directrices …
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial Holyland beit vagan
Barrio residencial Holyland beit vagan
Barrio residencial Holyland beit vagan
Barrio residencial Holyland beit vagan
Barrio residencial Holyland beit vagan
Mostrar todo Barrio residencial Holyland beit vagan
Barrio residencial Holyland beit vagan
Jerusalén, Israel
de
$1,41M
En el corazón de Beit Vagan, la nueva fase del complejo Holyland está finalmente disponible, con una amplia selección de apartamentos de las 3 habitaciones al ático y planta baja
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir