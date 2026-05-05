  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Ascalón
  4. Barrio residencial Magnifique

Barrio residencial Magnifique

Ascalón, Israel
de
$946,400
;
10
Dejar una solicitud
ID: 36127
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 5/5/26

Localización

Mostrar en el mapa
  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito Meridional
  • Barrio
    Subdistrito de Ascalón
  • Ciudad
    Ascalón

Sobre el complejo

Transferir
Mostrar original
Français Français
ático dúplex en uno de los barrios más bellos de Ashkelon. 5 piezas con terraza de 46m 2 sótano 2 plazas de aparcamiento edificio de sólo 4 pisos

Localización en el mapa

Ascalón, Israel
Cuidado de la salud
Tiendas de comestibles
Ocio

Calculadora hipotecaria

Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual. Devuélvelo
Tipo de interés
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Tipo de interés
Importe del préstamo
{{ mortgageAmount }} USD
Importe del préstamo
Fecha límite
{{ loanPeriodValue | pluralize("año", "años") }}
Fecha límite
Pago mensual
{{ paymentPerMonth }} USD
Pago mensual
Complejos similares
Barrio residencial Sublime 4 pieces familial avec terrasse parking et cave
Tel-Aviv, Israel
de
$1,96M
Barrio residencial Avec terrasse calme investi a ne pas manquer agreable neuf
Tel-Aviv, Israel
de
$1,15M
Barrio residencial Magnifique 5 pieces dans un immeuble neuf au calme pres de kikar hamedina
Tel-Aviv, Israel
de
$7,39M
Barrio residencial Magnifique 3 pieces avec terrasse refait a neuf
Tel-Aviv, Israel
de
$1,55M
Barrio residencial Vous cherchez une grande maison familiale de haut standing dans le quartier recent du park elle est pour vous
Hadera, Israel
de
$1,45M
Está viendo
Barrio residencial Magnifique
Ascalón, Israel
de
$946,400
Pregunte lo que quiera
Deje su consulta
¡Gracias! Su solicitud ha sido aceptada
Tengo interés en la propiedad de su anuncio. Deseo más información sobre el inmueble. ¿Cuales las condiciones de compra para extranjeros? Me gustaría visitar un apartamento/casa. Me gustaría que me informaran del precio total (incluidos impuestos, gastos de agencia, etc.). ¿Es posible comprar a crédito/hipoteca?
Volver a Dejar una solicitud
Otros complejos
Barrio residencial Bat yam residentiel tres haut de gamme
Barrio residencial Bat yam residentiel tres haut de gamme
Barrio residencial Bat yam residentiel tres haut de gamme
Barrio residencial Bat yam residentiel tres haut de gamme
Barrio residencial Bat yam residentiel tres haut de gamme
Mostrar todo Barrio residencial Bat yam residentiel tres haut de gamme
Barrio residencial Bat yam residentiel tres haut de gamme
Bat Yam, Israel
de
$3,10M
GENERAL BAT YAM Torre Iconic... Muy residencial de alta gama Edificio : Torre de 41 plantas Banco acompañante: Mizrahi Tefahot Final de la edición 2029 Rango: aproximadamente 700–800 m Acceso : tranvía cercano en directo 15/20 minutos de Tel Aviv El proyecto Un programa residencial muy a…
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial Nouveau a tsfat safed plus quun lieu de vie un heritage
Barrio residencial Nouveau a tsfat safed plus quun lieu de vie un heritage
Barrio residencial Nouveau a tsfat safed plus quun lieu de vie un heritage
Barrio residencial Nouveau a tsfat safed plus quun lieu de vie un heritage
Barrio residencial Nouveau a tsfat safed plus quun lieu de vie un heritage
Mostrar todo Barrio residencial Nouveau a tsfat safed plus quun lieu de vie un heritage
Barrio residencial Nouveau a tsfat safed plus quun lieu de vie un heritage
Safed, Israel
de
$1,85M
Una dirección excepcional en el corazón de una tierra bíblica Vivir aquí no es sólo elegir un apartamento ...? Es parte de mil años de historia. Situado en las alturas de Tsfat (Safed), en el corazón de Galilea, este proyecto se ancla en el territorio bíblico de la tribu de Neftali, una tier…
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial Grand 3 pieces balcon avec ascenseur et parking
Barrio residencial Grand 3 pieces balcon avec ascenseur et parking
Barrio residencial Grand 3 pieces balcon avec ascenseur et parking
Tel-Aviv, Israel
de
$1,55M
Grandes 3 habitaciones + balcón 81m2 + 4m2 balcón 3a planta con ascensor + parking Edificio renovado de Bauhaus
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir