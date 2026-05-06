Barrio residencial Unique des appartements neufs de 3 pieces rares sur le marche dans un quartier residentiel de pavillons livres sous 4 a 6 mois bzh

BZH
✨ ¡Un nuevo programa en el exclusivo distrito Weizman de Hadera!
Hay proyectos clásicos... y hay aquellos que redefinen los estándares.
Nos complace presentarle un complejo boutique ultra-exclusivo de sólo 15 apartamentos, desde las famosas torres de desarrolladores, que ofrece una experiencia de vida rara, combinando privacidad, serenidad y elegancia.
✨ Nuevos apartamentos de 3 habitaciones (unos 80 m2) raros en el mercado, en una zona residencial de pabellones!
✨ Solo 3 plantas, 5 apartamentos por planta,
✨ Un diseño moderno y funcional,
✨ Un gran espacio de vida brillante,
✨ Una terraza sin vistas con vista abierta,
✨ Normas de construcción y materiales de alta calidad,
✨ Una cocina moderna y excelente, con una encimera de mármol,
✨ Dos dormitorios, incluyendo una suite,
✨ Dos baños,
✨ Aire acondicionado incluido,
✨ Habitación segura arriba,
✨ Un ascensor.
✨ Una plaza de aparcamiento subterráneo,
✨ Entrega dentro de 4/6 meses BZH,
✨ La garantía legal del promotor.
Ubicación privilegiada – una de las mejores zonas de Hadera,
A solo 5 minutos en coche del mar y del centro comercial Village,
Tienda de espacios comerciales en la planta baja,
Nueva construcción con altos estándares
Cerca de todo: tiendas, escuelas, sinagogas, transporte y acceso rápido a la salida de la ciudad.
No es sólo inmobiliaria.
Es un arte de vivir, diseñado para una clientela exigente que busca calidad, discreción y una inversión segura.
Contacta con nosotros:
RE/MAX Hadera, Rah'el Benguigui.
Licencia profesional 313736.