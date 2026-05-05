  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Ascalón
  4. Barrio residencial Excellent emplacement

Barrio residencial Excellent emplacement

Ascalón, Israel
de
$446,160
;
6
Dejar una solicitud
ID: 36431
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 5/5/26

Localización

Mostrar en el mapa
  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito Meridional
  • Barrio
    Subdistrito de Ascalón
  • Ciudad
    Ascalón
  • Dirección
    Zin

Sobre el complejo

Transferir
Mostrar original
Français Français
Actualmente ofrecemos un programa excepcional en Ramot Yoram – Netivot, un área en expansión que combina calidad de vida, naturaleza y confort moderno. Lo que el proyecto propone: • Apartamentos de 3 a 5 habitaciones, áticos y planta baja • Precios atractivos: desde 1.320.000 • Acabados de gama alta: 80x80 baldosas, cocina equipada, persianas eléctricas, aire acondicionado central, etc. • Ideal para vivir: parques, escuelas, sinagogas, tiendas, acceso directo a la estación Es un proyecto perfecto para vivir o invertir en un barrio prometedor. ¿Te gustaría recibir el folleto o intercambiar unos minutos por teléfono? Bien cordialmente, Aaron Bitton Panorama 770

Localización en el mapa

Ascalón, Israel
Educación
Tiendas de comestibles
Ocio

Calculadora hipotecaria

Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual. Devuélvelo
Tipo de interés
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Tipo de interés
Importe del préstamo
{{ mortgageAmount }} USD
Importe del préstamo
Fecha límite
{{ loanPeriodValue | pluralize("año", "años") }}
Fecha límite
Pago mensual
{{ paymentPerMonth }} USD
Pago mensual
Complejos similares
Barrio residencial Appartement 3 pieces tour lieber tel aviv
Tel-Aviv, Israel
de
$5,80M
Barrio residencial Appartement 4 pieces et demi a ashdod a la city a vendre
Asdod, Israel
de
$841,620
Barrio residencial Projet ben yehuda 192
Tel-Aviv, Israel
de
$3,80M
Barrio residencial Projet ben yehuda 192
Tel-Aviv, Israel
de
$3,90M
Barrio residencial 3 pieces neuf promoteur mekor haim
Jerusalén, Israel
de
$963,300
Está viendo
Barrio residencial Excellent emplacement
Ascalón, Israel
de
$446,160
Pregunte lo que quiera
Deje su consulta
¡Gracias! Su solicitud ha sido aceptada
Tengo interés en la propiedad de su anuncio. Deseo más información sobre el inmueble. ¿Cuales las condiciones de compra para extranjeros? Me gustaría visitar un apartamento/casa. Me gustaría que me informaran del precio total (incluidos impuestos, gastos de agencia, etc.). ¿Es posible comprar a crédito/hipoteca?
Volver a Dejar una solicitud
Otros complejos
Barrio residencial Projet neuf a bat yam
Barrio residencial Projet neuf a bat yam
Barrio residencial Projet neuf a bat yam
Barrio residencial Projet neuf a bat yam
Barrio residencial Projet neuf a bat yam
Barrio residencial Projet neuf a bat yam
Barrio residencial Projet neuf a bat yam
Bat Yam, Israel
de
$3,89M
Proyecto U Bat Yam Mordecai Khayat presenta un nuevo proyecto en Bat Yam: Los U Tours Un proyecto excepcional en el corazón de Ramat HaNasi Bienvenidos a Tours U, dos majestuosos torres de 31 pisos, acompañados por un complejo comercial y de ocio que pronto se convertirá en el icono de Bat…
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial Appartement a vendre renove a ashdod
Barrio residencial Appartement a vendre renove a ashdod
Barrio residencial Appartement a vendre renove a ashdod
Barrio residencial Appartement a vendre renove a ashdod
Barrio residencial Appartement a vendre renove a ashdod
Barrio residencial Appartement a vendre renove a ashdod
Barrio residencial Appartement a vendre renove a ashdod
Asdod, Israel
de
$963,300
Apartamento en venta reformado en Ashdod de 154 m2 con sótano situado en "HE" cerca de tiendas, escuelas, sinagogas, bus
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial Bureau a louer a jerusalem
Barrio residencial Bureau a louer a jerusalem
Barrio residencial Bureau a louer a jerusalem
Barrio residencial Bureau a louer a jerusalem
Jerusalén, Israel
de
$5,746
Situado en la zona más buscada de Jerusalén, en un auténtico complejo pastoral y tranquilo. Gran espacio principal, sala de reuniones de 63 m2, 9 oficinas individuales con ventanas de 11 a 17 m2 cada una. Bien mantenido, ascensor, opción de estacionamiento. IVA más IVA
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir