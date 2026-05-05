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Barrio residencial Duplex 5 pieces a ein sara nahariya

Nahariya, Israel
de
$608,400
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12
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ID: 36469
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 5/5/26

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  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito Norte
  • Barrio
    Acre Subdistrict
  • Pueblo
    Nahariya
  • Dirección
    Wolfson

Sobre el complejo

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En un pequeño edificio en la calle Herzl en el popular distrito de Ein Sara en Nahariya. Duplex como una pequeña villa, que comprende: en la planta baja: luminoso salón, 2 dormitorios con acceso a terraza. Arriba: 2 amplios dormitorios, suite principal con ducha y acceso a terraza de unos 20 m2. Una vista abierta. Cerca de guarderías y escuelas y el centro de la ciudad. La alianza perfecta entre ciudad, familia y calidad de vida.

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Nahariya, Israel
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