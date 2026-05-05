Barrio residencial Duplex 5 pieces a ein sara nahariya

En un pequeño edificio en la calle Herzl en el popular distrito de Ein Sara en Nahariya. Duplex como una pequeña villa, que comprende: en la planta baja: luminoso salón, 2 dormitorios con acceso a terraza. Arriba: 2 amplios dormitorios, suite principal con ducha y acceso a terraza de unos 20 m2. Una vista abierta. Cerca de guarderías y escuelas y el centro de la ciudad. La alianza perfecta entre ciudad, familia y calidad de vida.