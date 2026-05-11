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Barrio residencial Penthouse 4 piEces agamim

Ascalón, Israel
de
$677,680
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ID: 36545
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 11/5/26

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  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito Meridional
  • Barrio
    Subdistrito de Ascalón
  • Ciudad
    Ascalón
  • Dirección
    Emek HaEla, 31 brbwr

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Apartamento de 4 habitaciones en el distrito de Agamim. Edificio Y.H. Dimri, cerca del parque. Unico apartamento arriba. Superficie: 105 m2 + mirpeset de 30 m2 (sukkah). Hermoso apartamento con una altura de techo de 3 m, cocina reformada, espacios generosos, bares de seguridad transparentes, aire acondicionado central. Apartamento excepcional.

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Ascalón, Israel
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