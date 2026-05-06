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Barrio residencial Magnifique 2 pieces en rez de jardin jardin privatif de 50 m

Bat Yam, Israel
de
$884,000
6/5/26
$884,000
5/5/26
$878,800
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ID: 35829
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 6/5/26

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  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Tel-Aviv
  • Barrio
    Subdistrito de Tel Aviv
  • Ciudad
    Bat Yam
  • Dirección
    Yoseftal

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Magnífico apartamento de 2 habitaciones en la planta baja con jardín privado Descubre estas encantadoras 2 habitaciones ubicadas en la planta baja, que ofrecen un interior moderno y un jardín privado de 50 m2, perfecto para disfrutar del aire libre y los hermosos días. Características: • 55 m2 de espacio interior • Jardín privado de 50 m2 • Una habitación cómoda • Baño moderno • Plaza de estacionamiento incluida • Final previsto del año 2026 Un apartamento luminoso y funcional, ideal para una pareja o cualquier persona que desee vivir en un entorno moderno y agradable. Proximidad & medio ambiente : Situado a pocos minutos de la Grande Avenue Balfour, con tiendas, supermercados, transporte público y sinagogas. Las escuelas e instalaciones para niños son fácilmente accesibles. El tranvía está a pocos minutos a pie, lo que facilita viajar por toda la ciudad. La Grande Avenue Ha'Atsmaout ofrece muchos espacios verdes y parques agradables, que descienden al mar, ideal para paseos y momentos relajantes.

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