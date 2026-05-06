Barrio residencial Vous revez dune maison neuve de haut standing sans travaux et parfaite pour votre famille bh la voici

BZH Nueva exclusividad, en la categoría « COLECCIÓN » French Department of RE/MAX Hadera ✨¿Estás soñando con una nueva casa, de alto nivel, sin trabajo y perfecta para tu familia? ¡Aquí está! ✨ Casa de 6 habitaciones (165 m2) ✨ Casa como nueva – sólo 3 años! ✨ Situado en la zona muy popular y verde de Brandeis, tranquilo y residencial ✨ Decoración de alta gama y refinada ✨ ¡No hay paredes adyacentes, como una villa! ✨ Muy brillante, grandes aberturas y buenas vibraciones ✨ Hermosa cocina blanca de la marca "Segal Kitchens" con un bar ✨ Superb salón y luminoso comedor ✨ Hermoso espacio jardín con una gran terraza y árboles frutales ✨ Amplia suite parental con vestidor y una hermosa vista! ✨ 2 cuartos de ducha y 3 aseos ✨ Mamad, aire acondicionado y muchas comodidades ✨ ¡Y estacionamiento privado! ✨ Ubicación ideal, muy buscada: tranquila, residencial, cerca del parque y del centro de la ciudad ✨ Escuelas, jardines de infancia, sinagoga y supermercado cerca a pie! ✨ Acceso rápido a las carreteras 4, 6 y 9 ✨ Simplemente, ¡una casa de ensueño! ¡BZH, vamos a ayudarte a darte cuenta de la tuya! Para más información: Ra'hel Benguigui, Su agente inmobiliario, Departamento Francés de RE/MAX Hadera. Licencia No 313736