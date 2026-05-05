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Barrio residencial Rare appartement 5 pieces a ashdod

Ascalón, Israel
de
$909,220
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ID: 36402
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 5/5/26

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  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito Meridional
  • Barrio
    Subdistrito de Ascalón
  • Ciudad
    Ascalón
  • Dirección
    Ashdod

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¡Rare! Apartamento 5 habitaciones "Residence Dimri City" 160 m2 con 20 m2 de terraza, 2 ascensores incluyendo uno de los Shabat. Cerca de tiendas, escuelas, parques, sinagogas, autobuses. Totalmente renovado, con aire acondicionado individual en cada habitación. Estacionamiento incluido.

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Ascalón, Israel
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