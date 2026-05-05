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Barrio residencial A vendre superbe 4 pieces en plein coeur dashdod rue rogozin

Asdod, Israel
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ID: 36125
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 5/5/26

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  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito Meridional
  • Barrio
    Subdistrito de Ascalón
  • Ciudad
    Asdod
  • Dirección
    Rogozin, 27 Sea View Tower

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FOR SALE – Espléndido 4 habitaciones en el corazón de Ashdod – Rue Rogozin En una residencia reciente y popular, descubra este hermoso apartamento de 4 habitaciones situado en la calle principal y central de Ashdod. Con una superficie de 122 m2 + 14 m2 de terraza, situada en la primera planta con 4 ascensores, incluyendo uno de Shabat. El apartamento también tiene: Una plaza de aparcamiento Aire acondicionado Permitir un ligero refresco, que explica su precio excepcional: 2.650.000, en lugar de 3.000.000. Una rara oportunidad en una zona central, cerca de todas las comodidades, tiendas, escuelas y transporte. Contacta con nosotros ahora para organizar una visita!

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