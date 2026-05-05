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Barrio residencial Maison arabe au coeur de baka

Jerusalén, Israel
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$11,00M
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ID: 36513
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 5/5/26

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  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Jerusalén
  • Barrio
    Jerusalem Subdistrict
  • Ciudad
    Jerusalén

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En el corazón de Baka tranquilo y pastoral, casa árabe + posibilidad de construir 250 m2, enorme jardín (aprox. 700 m2), completamente renovado, calefacción por suelo radiante + aire acondicionado, amplio aparcamiento, 5 baños, 5 aseos, verde

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