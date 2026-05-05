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Barrio residencial Appartement immense

Ascalón, Israel
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ID: 36428
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 5/5/26

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  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito Meridional
  • Barrio
    Subdistrito de Ascalón
  • Ciudad
    Ascalón
  • Dirección
    Ashdod

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Venta – Excepcional apartamento en Ciudad, Ashdod Descubra esta única 5 habitaciones de 183 m2, en 2 plantas, ofreciendo volúmenes raros y confort absoluto. ✨ Aspectos destacados del apartamento: • Área generosa de 183 m2 en dos niveles • Vista abierta y agradable • Dos dormitorios principales con baño separado – como un apartamento independiente • Celular privado • Estacionamiento dedicado • Espacios grandes y luminosos • Edificio muy bien mantenido en el corazón de un barrio central y buscado Ubicación Premium: Situado en el centro de Ashdod (City), cerca de tiendas, servicios, transporte y escuelas. Ideal para una familia grande que busca espacio, comodidad y ubicación estratégica, o como una propiedad excepcional con valor patrimonial.

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Ascalón, Israel
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