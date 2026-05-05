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Barrio residencial Rez de jardin

Nahariya, Israel
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ID: 36452
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 5/5/26

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  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito Norte
  • Barrio
    Acre Subdistrict
  • Pueblo
    Nahariya

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Gran jardín En el nuevo distrito de Shimon Peres, descubra esta magnífica 5 habitaciones en la planta del jardín con volúmenes raros: aprox 200 m2 de espacio habitable y 170 m2 de jardín expuesto al suroeste. Tranquilo, lujo y privacidad garantizada. A pocos minutos a pie del centro de la ciudad, la estación de tren, tiendas.

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Nahariya, Israel
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