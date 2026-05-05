  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Asdod
  4. Barrio residencial Le seul programme neuf a ashdod qui nest pas une tour

Barrio residencial Le seul programme neuf a ashdod qui nest pas une tour

Asdod, Israel
de
$1,44M
;
6
Dejar una solicitud
ID: 36316
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 5/5/26

Localización

Mostrar en el mapa
  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito Meridional
  • Barrio
    Subdistrito de Ascalón
  • Ciudad
    Asdod
  • Dirección
    Rambam

Sobre el complejo

Transferir
Mostrar original
Français Français
¡El único nuevo programa que no es un truco! Una arquitectura vanguardista para esta residencia frente al mar en Ashdod: -8 pisos solamente -2 ascensores incluyendo uno de shabat - Entrada de lujo con conserje -En la zona residencial de Dalet, con vistas a las villas y frente al mar Beneficios: -3 metros de altura bajo techo -Sol 80/80 -10 metros lineales cocina - rodillos eléctricos Ático dúplex con piscina privada

Localización en el mapa

Asdod, Israel
Cuidado de la salud
Tiendas de comestibles
Ocio

Calculadora hipotecaria

Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual. Devuélvelo
Tipo de interés
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Tipo de interés
Importe del préstamo
{{ mortgageAmount }} USD
Importe del préstamo
Fecha límite
{{ loanPeriodValue | pluralize("año", "años") }}
Fecha límite
Pago mensual
{{ paymentPerMonth }} USD
Pago mensual
Complejos similares
Barrio residencial Nouveau programme dappartements neufs a bat yam
Bat Yam, Israel
de
$980,200
Barrio residencial Balcon sur la mer bon emplacement haut standing luxueux proche de la mer vue sur la mer dans un immeuble neuf magnifique projet de qualite
Netanya, Israel
de
$1,08M
Barrio residencial Appartement de luxe a vendre namal port tel aviv
Tel-Aviv, Israel
de
$7,03M
Barrio residencial IsraEl investissement simple et rentable ashdod emplacement unique et stratEgique
Asdod, Israel
de
$1,12M
Barrio residencial A vendre maison arabe authentique avec sols d origine et hauts plafonds a baka jerusalem immobilier 026786595
Jerusalén, Israel
de
$2,16M
Está viendo
Barrio residencial Le seul programme neuf a ashdod qui nest pas une tour
Asdod, Israel
de
$1,44M
Pregunte lo que quiera
Deje su consulta
¡Gracias! Su solicitud ha sido aceptada
Tengo interés en la propiedad de su anuncio. Deseo más información sobre el inmueble. ¿Cuales las condiciones de compra para extranjeros? Me gustaría visitar un apartamento/casa. Me gustaría que me informaran del precio total (incluidos impuestos, gastos de agencia, etc.). ¿Es posible comprar a crédito/hipoteca?
Volver a Dejar una solicitud
Otros complejos
Barrio residencial Appartement lumineux de 3 pieces avec terrasse soucca nouvelle exclusivite dun bel appartement recent dans le quartier calme et religieux shimshon a hadera
Barrio residencial Appartement lumineux de 3 pieces avec terrasse soucca nouvelle exclusivite dun bel appartement recent dans le quartier calme et religieux shimshon a hadera
Barrio residencial Appartement lumineux de 3 pieces avec terrasse soucca nouvelle exclusivite dun bel appartement recent dans le quartier calme et religieux shimshon a hadera
Barrio residencial Appartement lumineux de 3 pieces avec terrasse soucca nouvelle exclusivite dun bel appartement recent dans le quartier calme et religieux shimshon a hadera
Barrio residencial Appartement lumineux de 3 pieces avec terrasse soucca nouvelle exclusivite dun bel appartement recent dans le quartier calme et religieux shimshon a hadera
Mostrar todo Barrio residencial Appartement lumineux de 3 pieces avec terrasse soucca nouvelle exclusivite dun bel appartement recent dans le quartier calme et religieux shimshon a hadera
Barrio residencial Appartement lumineux de 3 pieces avec terrasse soucca nouvelle exclusivite dun bel appartement recent dans le quartier calme et religieux shimshon a hadera
Hadera, Israel
de
$1,79M
BZH Situado en la calle Hanevel en el distrito religioso buscado, dentro de un edificio moderno, una pequeña joya! RE/MAX Hadera ofrece un luminoso apartamento de 3 habitaciones en venta. Características: - Espacioso apartamento de 3 habitaciones de 80 m2 - Soucca terraza de 18 m2 con vist…
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial Projet neuf kiryat hayovel jerusalem du 3 au 6 pieces
Barrio residencial Projet neuf kiryat hayovel jerusalem du 3 au 6 pieces
Barrio residencial Projet neuf kiryat hayovel jerusalem du 3 au 6 pieces
Barrio residencial Projet neuf kiryat hayovel jerusalem du 3 au 6 pieces
Barrio residencial Projet neuf kiryat hayovel jerusalem du 3 au 6 pieces
Barrio residencial Projet neuf kiryat hayovel jerusalem du 3 au 6 pieces
Jerusalén, Israel
de
$1,00M
Nuevo proyecto en Kiryat Hayovel, apartamentos de 3 a 6 habitaciones, compuestos por 2 edificios de 20 plantas y 2 de 9 plantas. Proyecto nueve ejecutable Diciembre 2026. Los espacios públicos existentes serán desarrollados y convertidos en espacios verdes con nuevas y amplias aceras. Un n…
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial 3 pieces bien situe
Barrio residencial 3 pieces bien situe
Barrio residencial 3 pieces bien situe
Jerusalén, Israel
de
$1,589
Bien agencé
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir