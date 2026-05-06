Barrio residencial Charmant 3 pieces en exclusivite au coeur du centre ville de hadera au calme

3 habitaciones exclusivas en el corazón del centro de la ciudad de Hadera en una ubicación tranquila! Características: - Apartamento 3 habitaciones de unos 70 m2 - Terraza - En el cuarto piso de 6 - Ascensor - Cadastre - Excelente ubicación - Precio atractivo Al pie del edificio: supermercado Carrefour, jardín infantil y a pocos minutos de la estación de autobuses y ejes principales. Cerca de la comunidad francófona Kavod Hatorah. ¡Excelente inversión! Ubicación de elección! Ra'hel Benguigui, RE/MAX Hadera Licencia profesional 313736