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Barrio residencial Villa independante a vendre a ashdod avec piscine

Asdod, Israel
de
$2,70M
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17
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ID: 36444
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 5/5/26

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  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito Meridional
  • Barrio
    Subdistrito de Ascalón
  • Ciudad
    Asdod
  • Dirección
    Piteda

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Villa independiente en venta en Ashdod En una parcela de 315m2 , villa de 265m2 sala de estar izquierda en una sala de estar y cocina en la planta baja , los dormitorios y baños en la planta, así como un sótano amueblado con vistas a un patio. Muy hermosos exteriores completan esta propiedad con piscina

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Asdod, Israel
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