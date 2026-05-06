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Barrio residencial A vendre tel aviv rue frishmanplace masaryk grand 2 piEces de 81 m emplacement premium idEal investissement et airbnb

Tel-Aviv, Israel
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$1,55M
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ID: 35979
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 5/5/26

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  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Tel-Aviv
  • Barrio
    Subdistrito de Tel Aviv
  • Ciudad
    Tel-Aviv
  • Dirección
    Frishman, 90 Gusto

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Tel Aviv – Frishman Cerca de las playas, Dizengoff y todas las comodidades del centro de la ciudad. Apartamento 2 habitaciones con volúmenes excepcionales : • un total de 81 m2 • Sala de estar de 50 m2 permitiendo una configuración en 3 piezas • 2 baños • Exposición sudeste, muy brillante • Construcción limpia y bien cuidada, acceso seguro • Trabajo a ser planificado con una gran oportunidad para la valorización Una rara oferta para vivir o invertir en el corazón de Tel Aviv.

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