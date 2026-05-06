Barrio residencial A vendre tel aviv rue frishmanplace masaryk grand 2 piEces de 81 m emplacement premium idEal investissement et airbnb

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Tel Aviv – Frishman
Cerca de las playas, Dizengoff y todas las comodidades del centro de la ciudad.
Apartamento 2 habitaciones con volúmenes excepcionales :
• un total de 81 m2
• Sala de estar de 50 m2 permitiendo una configuración en 3 piezas
• 2 baños
• Exposición sudeste, muy brillante
• Construcción limpia y bien cuidada, acceso seguro
• Trabajo a ser planificado con una gran oportunidad para la valorización
Una rara oferta para vivir o invertir en el corazón de Tel Aviv.
Localización en el mapa
Tel-Aviv, Israel
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Alimentación
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