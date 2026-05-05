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Barrio residencial Magnifique penthouse avec immenses terrasses

Jerusalén, Israel
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$4,06M
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ID: 36408
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 5/5/26

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  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Jerusalén
  • Barrio
    Jerusalem Subdistrict
  • Ciudad
    Jerusalén
  • Dirección
    Michael Avi Yona, 32

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Holyland – Distrito en plena renovación urbana, con la construcción de tiendas, sinagogas y parques modernizados! Ático de lujo en un edificio con prestigiosos vestíbulo, gimnasio y 3 ascensores Shabat. 5 habitaciones (fácil posibilidad de pasar a 7), 243 m2 de espacio habitable + 180 m2 de terrazas soukka – 423 m2 en total, con una vista panorámica abierta y verde de Jerusalén. Immense salón con cocina americana moderna, mármol en todo el apartamento, suelos de parquet reales en las habitaciones. Amplia suite principal de 25m2+, con vestidor, baño y terraza privada con vista. 4 exposiciones, mamá, aire acondicionado central... 3 plazas de aparcamiento y 2 bodegas. Un bien raro para los conocedores que saben cómo proyectar y ver lejos!

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