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Barrio residencial Projet neuf bat yam

Bat Yam, Israel
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$4,10M
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ID: 36167
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 5/5/26

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  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Tel-Aviv
  • Barrio
    Subdistrito de Tel Aviv
  • Ciudad
    Bat Yam
  • Dirección
    Yoseftal

Sobre el complejo

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Bienvenido a Isla – Vivir entre cielo, mar y elegancia Cierra tus ojos e imagina un lugar donde el mar se convierte en tu horizonte. En la isla, usted vive a pocos pasos de la playa, en un amplio y luminoso apartamento, diseñado para su comodidad y bienestar. Comience el día con un café en su balcón privado, pasee por el parque verde al pie de la residencia, y termine la noche frente al atardecer en el Mediterráneo. Abre tus ojos: este sueño se convierte en realidad. Isla, en el corazón del nuevo distrito de Parkayam en Bat Yam Situado en la nueva zona residencial Parkayam en Bat Yam, a solo 500 metros de las playas, Island está redefiniendo el estilo de vida frente al mar. Se espera que este barrio moderno, verde y conectado se convierta en una de las zonas más populares de la costa israelí. Descubre un nuevo proyecto inmobiliario de alta gama que ofrece una combinación perfecta de naturaleza, mar y planificación urbana inteligente. Island ofrece una vida tranquila, rodeada de zonas verdes, senderos peatonales y ciclos, tiendas locales, escuelas y acceso rápido a Tel Aviv. Arquitectura moderna y confort absoluto Isla es mucho más que una residencia: es un concepto de vida. Dos torres de 20 plantas se levantan elegantemente en el corazón del distrito, ofreciendo una vista abierta del mar y la ciudad. Los 160 apartamentos, de 3 a 5 habitaciones, han sido cuidadosamente diseñados para optimizar volúmenes, luz natural y confort diario. Características del proyecto: • 2 torres modernas y lujosas de 20 plantas • 160 unidades residenciales de alta gama • 3 ascensores por edificio • Apartamentos de 3 a 5 habitaciones • Balcones grandes y ventanas panorámicas • Parque verde al pie de la residencia • Playas a solo 500 metros Vivir en Isla es elegir la libertad La vida en la isla está recuperando la serenidad de una vida diaria fluida: el mar a sus pies, a poca distancia, escuelas, tiendas, cafés y zonas culturales cercanas. Aquí, todo se piensa para su comodidad — no hay necesidad de un coche, todo lo que soñaste está a su alcance. Condiciones de compra excepcionales • Método de pago: 20% en firma, 80% cuatro meses antes de la entrega clave • Indización de caja: 3% acumulativo, apoyado por el promotor • Proyecto con garantía bancaria completa • Entrega prevista: 2029 Ubicación estratégica • Dirección: District Parkayam, Bat Yam • Distancia al mar: 500 metros • Acceso rápido : Tel-Aviv, Rishon Lezion, Ayalon • Medio ambiente: Zonas verdes, paseo marítimo, restaurantes y escuelas

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Bat Yam, Israel
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