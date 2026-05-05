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Barrio residencial Appartement immense a ashdod avec une vue mer incroyable

Asdod, Israel
de
$1,45M
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ID: 36443
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 5/5/26

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  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito Meridional
  • Barrio
    Subdistrito de Ascalón
  • Ciudad
    Asdod
  • Dirección
    Kinneret

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Amplio apartamento en Ashdod en venta con increíbles vistas al mar Magnífica residencia, 5 amplias habitaciones con impresionante terraza con vistas al mar. 3.20 metros de altura bajo techo, 3 WC, 2 baños. Cerca de la playa y todas las comodidades

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