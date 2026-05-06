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Barrio residencial Bonne affaire

Ascalón, Israel
de
$544,000
6/5/26
$544,000
5/5/26
$540,800
;
10
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ID: 35537
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 6/5/26

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  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito Meridional
  • Barrio
    Subdistrito de Ascalón
  • Ciudad
    Ascalón
  • Dirección
    Exodus

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Barrio Neve Adarim. 4 habitaciones en edificio reciente, espaciosas e iluminadas. Muy buen producto a la inversión o hábitat.

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Ascalón, Israel
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