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Barrio residencial Lumiere confort et qualite de vie au coeur de kiryat moshe jerusalem immobilier 026786595

Jerusalén, Israel
de
$1,51M
6/5/26
$1,51M
5/5/26
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ID: 35665
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 6/5/26

Localización

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  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Jerusalén
  • Barrio
    Jerusalem Subdistrict
  • Ciudad
    Jerusalén
  • Dirección
    HaBaron Hirsch, 12

Sobre el complejo

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En un edificio reciente después de TAMA, este nuevo apartamento de 115 m2 situado en la tercera planta con ascensor de Shabat ofrece un ambiente de vida luminoso, tranquilo y funcional. El amplio salón con cocina abierta se abre a un agradable balcón, mientras que un segundo balcón soccah extiende un pasillo. La suite principal garantiza comodidad y privacidad, una habitación segura (Mamad) y una tercera habitación luminosa completan el espacio, así como un rincón de oficina ideal para el teletrabajo. Gracias a sus tres exposiciones este, sur y oeste, el apartamento goza de un brillo excepcional y una vista sin obstáculos. El aire acondicionado en todas las habitaciones, la distribución moderna y el ambiente residencial buscado hacen de esta una rara oportunidad para las familias que buscan comodidad, calidad de vida y proximidad al transporte y las instituciones religiosas. Disponible en 3 meses.

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Jerusalén, Israel
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