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Barrio residencial Sublime appartement a ashdod avec vue mer imprenable

Asdod, Israel
de
$1,59M
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6
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ID: 36438
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 5/5/26

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  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito Meridional
  • Barrio
    Subdistrito de Ascalón
  • Ciudad
    Asdod
  • Dirección
    Kinneret

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Hermoso apartamento en un nuevo edificio, 5 habitaciones transformadas en 4, en "Youd Alef" rue Kineret. Unabstructed, soleado vista al mar, instalaciones de alta calidad. No en serio.

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Asdod, Israel
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