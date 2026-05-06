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Barrio residencial A vendre appartement 4 pieces en rez de jardin a ashdod

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ID: 35706
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 6/5/26

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  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito Meridional
  • Barrio
    Subdistrito de Ascalón
  • Ciudad
    Asdod
  • Dirección
    Shevet Binyamin, 26

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Venta – Apartamento de 4 dormitorios en la planta baja en Ashdod Situado en una residencia tranquila y bien cuidada, cerca de parques, escuelas, sinagogas y tiendas, este apartamento de 4 habitaciones ha sido completamente renovado con gusto y materiales de calidad. Ofrece una superficie habitable de 138 m2 complementada por un hermoso jardín privado de 102 m2 con pérgola, ideal para momentos de relax con familia. Una propiedad rara y buscada, perfecta para una familia que desee combinar comodidad, espacio y calidad de vida. Para más información o para organizar una visita, póngase en contacto con nosotros.

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